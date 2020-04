Vítkovo kvarteto, Mucha nebo Plastic People zahrají na online koncertech

Část peněz vybraných pomocí těchto akcí zamíří na dobročinné účely, ale má bezprostředně pomoci i muzikantům, kteří momentálně nemohou veřejně vystupovat. Kromě jiných v rámci projektu zahrají například Vítkovo kvarteto či undergroundová legenda The Plastic People of the Universe. První koncert se uskuteční v pondělí 27. dubna.

Každý z vystupujících si sám vybírá adresáta, ke kterému finance poputují. „Chceme vybrat peníze pro projekt Letáky na lednice. Cílem této aktivity je zajistit, aby ti v současné situaci nejohroženější, tedy senioři, měli na jednom místě soustředěny všechny potřebné informace, srozumitelně a přehledně. A tím získali pocit klidu. Protože i my jsme již senioři, víme, o čem mluvíme,“ říká Jiří Růžek, zpěvák a frontman kapely Vítkovo kvarteto.

The Plastic People of the Universe zase zahrají pro organizaci sdružující politické vězně.

Koncerty bude možné sledovat od 27. dubna do 1. května vždy večer od osmi hodin na veřejné platformě pro streamovanou kulturu – Kultura doma. Tam se dají i zakoupit vstupenky. Bližší info na stránkách kulturadoma.cz. Kromě už zmíněných kapel bude možné sledovat koncerty kapely Mucha nebo zpěvačky Vladivojny La Chia.



„Smyslem akce je dát v dnešní těžké době prostor i kapelám klubové scény, které jen těžko zorganizují vlastní vystoupení vzhledem k velkým technickým nárokům na produkční zajištění kvalitního streamu,“ vysvětluje producentka Adéla Wernerová, která společně s dalšími lidmi připravovala program a zázemí pro koncerty.

Pořadatelé navíc počítají s tím, že programy zaměřené na českou klubovou scénu budou pokračovat i po skončení současného nouzového stavu a koronavirové epidemie. Měly by propojovat různé umělecké, charitativní a další aktivity.