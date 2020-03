Bárta, Dusilová, Mirai nebo Vypsaná fixa nabízejí své koncerty online

Hudba za časů corony, aneb když se za momentálního stavu věcí nemůže hudbymilovné obecenstvo vydat za svými oblíbenci na koncerty, půjdou kapely a zpěváci vstříc svému publiku jinak.



Když bezpečnostní opatření zapovídá srocení většího davu lidí, je možné využít k ukojení hladu po živé muzice sociální sítě a obecně internet. Na facebookové stránce On-line koncerty jsou k vidění „koncerty“ ze zkušeben, záznamy televizních vystoupení a další náhražky skutečných živých vystoupení.



Na průběžně aktualizovanou stránku hudební fandové postují a sdílejí sety kapel, Mirai, Dana Bárty a jeho doprovodného tělesa Illustratosphere, dýdžejské dvojice Malalata, Lenky Dusilové, ale také třeba i irsko-americké kapely Dropkick Murphys, jejichž písničky použil režisér Martin Scorsese ve svém oscarovém filmu Skrytá identita.



Jednou z kapel, jejíž koncert byl k vidění online, byla i Vypsaná fiXa, respektive frontman Márdi a bubeník Pítrs. „Odehráli jsme to v Pítrsově zkušebně a bylo to hrozně fajn, byly na to moc hezké ohlasy. Proto jsme to taky dělali a hodláme v tom pokračovat. Máme na zatím posledním albu Kvalita písničku Nedělní chvilka v jiné dimenzi, kterou přejmenujeme na Nedělní chvilka v živé dimenzi a budeme tyhle ’koncerty’ hrát i nadále. Už v plném obsazení,“ říká Márdi.



„Všichni jsou teď vyplašení, mají deprese, nevědí, co bude dál, tak jim chceme naší hudbou předat trochu radosti a energie. Ono nás to vlastně v druhém plánu taky stmelí jako kapelu,“ dodává frontman.



Hlad po živé muzice je možné zahnat i na televizní stanici Óčko, která se k zmíněnému projektu #shudboujsmespolu připojila nabídkou živých streamů koncertů Pokáče, Pavla Callty a dalších. Majitelé chytrých televizí pak mají k dispozici nabídku archivu HbbTV ÓČKO, kde se mohou podívat na akustická vystoupení skupin Chinaski, UDG, Michala Hrůzy, Jakuba Děkana a dalších. V nejbližších dnech TV Óčko odvysílá koncerty Majka Spirita (19. 3.), skupiny Nebe (20.3). nebo No Name (21. 3.).