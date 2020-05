RECENZE: Francouzská dvojka Dear Deer natočila povedený „obývákový“ živák

Nazvala ho výstižně We Can Play In Living Room a při poslechu si opravdu připadáte, jako byste se skupinou seděli v jedné místnosti a ona hrála jen pro vás.

Deska má familiární atmosféru. Zpěvačka Sabatel vtipkuje, mezi skladbami se posluchačů ptá, zda by si nedali kávu. Jako doma. Hudebně jde o třaskavou kombinaci francouzského elektra, odsekávaného zpěvu, tanečních rytmů a punkové úspornosti.

Dear Deer jsou na scéně relativně noví, mají za sebou dvě desky, debut Oh My... z roku 2016 a o dva roky později vydanou Chew-chew. Za poměrně krátkou dobu se jim však podařilo vydobýt si slušné renomé a novinka to jen potvrzuje.

We Can Play In Living Room Dear Deer Hodnocení­: 75 %

I v improvizovaných „koncertních“ podmínkách to kapela umí pořádně rozjet a navíc má talent na hity. Neurvalé, přítulné asi jako pouliční podvraťák, přesto neodolatelné. Pusťte si pořádně nahlas třeba Deadline a uvidíte, co to s vámi udělá. Nebo hned následující Dogfight, když už jsme u psích příměrů. Je v tom tuna energie, ryze punkový přístup a čirá radost. Drazí Dear Deer, tohle se vám opravdu povedlo.