VIDEO: Justin Bieber chystá album a dokument. Začal písní Yummy

V říjnu loňského roku vyzval svou nejvěrnější posluchačskou obec, aby lajkovala jeden jeho příspěvek na Instagramu. Přislíbil, že dosáhne-li počet udělených srdíček dvaceti milionů, vydá ještě před koncem roku 2019 nové album. Nezdařilo se, takže deskou oblaží své věrné až letos.

Na Štědrý den zpěvák zveřejnil video, v němž se svěřil se svými plány na rok 2020. První vlaštovkou je právě vydaná nová píseň Yummy, avizující chystané album, v rámci jehož propagace se Justin Bieber vydá na koncertní turné po Kanadě a Spojených státech.

Podle zpěvákových vlastních slov by nová deska měla být o dost jiná než jeho zatím poslední počin Purpose z roku 2015, na němž se podílel producent, DJ a skladatel Skrillex. „Každý máme svůj příběh a já jsem nadšený, že se mohu podělit o ten svůj,“ prohlásil Bieber na konto chystaného alba.

Kromě desky a turné chystá zpěvák pro fanoušky také dokumentární seriál, v němž se mimo jiné hodlá vyzpovídat se všech svých dosavadních trablů, chyb, průšvihů a hříchů. Showbyznysový kolotoč je mašinerie, která zdrtila už mnohem silnější osobnosti než mládence vystaveného takřka nonstop tlaku ječících fanynek a fanoušků.

Není tedy divu, že mu čas od času povolily nervy. Tu a tam se se svými obdivovateli pohádal, občas naštvaně odhodil mikrofon a nečekaně ukončil koncert.

Vrcholem bylo, když ve Španělsku před vystoupením jednoho svého příznivce udeřil pěstí. K jeho dalším incidentům patří řízení pod vlivem drog a jiné skandály.

Podle některých má hvězdné manýry, podle jiných je frustrovaný z toho, že celý svět považuje za hračku, s níž si může dělat, co se mu zamane. Justin Bieber v takové virtuální realitě žije už od roku 2010, kdy vydal první desku My World 2.0. Následovala alba Under The Mistletoe (2011), Believe (2012) a zmíněná Purpose.

Zpěvák spolupracoval s Edem Sheeranem, raperkou Nicki Minaj nebo zpěvačkou Billie Eilish. Jako správná celebrita se objevil v seriálu Simpsonovi, dále ve dvou epizodách Kriminálky Las Vegas a mihl se rovněž v několika filmech. Kromě třetích Mužů v černém šlo však spíše o béčkové bizarnosti, jako je komedie s výmluvným názvem Killing Hasselhoff.