Nová hudební nálož pro popaře, metalisty i industriální snílky

United Flavour – Here To Stay



S novým albem se připomíná mezinárodní, v Praze domestikovaná kapela United Flavour v čele s uhrančivou zpěvačkou Carmen. Její nové album Here To Stay je učiněný životabudič, velmi nakažlivá a chytlavá kombinace ska, reggae, hip hopu, dancehallu, reggaetonu a dalších příbuzných žánrů. Party až na půdu, přitom hudebně sofistikovaná, svěží a nápaditá. Tahle hudba by se měla ordinovat místo antidepresiv. I zvukově skvěle ošetřená nahrávka vlastně vzbuzuje jen jednu otázku. Je obal rafinovanou parafrází desky Ukončete nás...! kapely Tata Bojs, nebo United Flavours ta do očí bijící podobnost prostě nedošla?

Vitacit – Vzhůru přes oceán

Existuje mnoho českých metalových desek, o jejichž reedicích fandové sní a při sledování astronomických cen originálních výlisků na rozličných internetových burzách jen bezmocně skřípou zuby. Nyní je jeden z dluhů splacen, na trhu se znovu objevil remasterovaný debut pražské skupiny Vitacit Vzhůru přes oceán. Původně vyšel v roce 1990. V jejím čele tehdy stál zpěvák a znamenitý kytarista Miloš Dodo Doležal, který se na tomto albu coby víceméně výhradní skladatel vzepjal k životnímu výkonu. Nikdy potom už nedodal tolik klasických heavymetalových písniček, které nepoklonkují zahraničním vzorům, dýchají něčím ryze českým a přitom nezavánějí tancovačkovým parketem.

Institution D.O.L. – The Thelema Tales

Toto je ryze osobní, trýznivá, znepokojivá a přitom vlastně svým způsobem uklidňující deska. Vůdčí osobnost rakouských Institution D.O.L. Matthias Biesl spojil své síly s pianistou Wolfgangem J. Ederem a výsledkem je odklon od dosavadního radikálního skřípavého zvuku. The Thelema Tales je úchvatná a nesmírně vzrušující zvuková krajina. Institution D.O.L. se na ní pohybují na pomezí současné klasické hudby, dark ambientu a svou power electronics minulost (?) nechávají zaznít jen sporadicky. Deska je ideově spjatá s životem a dílem proslulého mága, okultisty, básníka a filozofa Aliestera Crowleyho, což z jejího poslechu činí hluboký duchovní zážitek.