Avantasia míří do Karlína i Vizovic. Je to návrat domů, říká Tobias Sammet

V pátek vyšlo už osmé studiové album Avantasie nazvané Moonglow. Sammet jej přijel představit novinářům do Prahy. Mimochodem, do české metropole se brzy vrátí, 2. dubna totiž s Avantasií odehraje koncert ve vyprodaném Foru Karlín.



Sammet přitom před pár lety naznačoval, že si od tvorby tohoto all stars projektu dá na chvíli oddech. „Během dvaceti let jsem udělal sedmnáct desek, takže jsem si chtěl odpočinout, zpomalit a oprostit se od veškerého tlaku. Jenže pak se mi v hlavě zase objevovaly různé hudební nápady a motivy. Takže i když jsem to vůbec neplánoval, najednou jsem zjistil, že pracuji na novém albu Avantasie,“ usmívá se.

Mezi hosty na albu nechybí Michael Kiske (Helloween, Unisonic), Eric Martin (Mr. Big), Geoff Tate (Operation:Mindcrime) či Bob Catley (Magnum). Poprvé se na něm objeví i Mille Petrozza (Kreator), Hansi Kürsch (Blind Guardian) a Candice Night (Blackmore’s Night).

„Mille a Hansi jsou moji dobří přátelé, věděl jsem, že jednou spolu něco nahrajeme. S Candice to bylo jiné. Když jsem napsal jednu píseň, napadlo mě, že by se tam perfektně hodila a můj agent oslovil toho jejího. Tvorba Blackmore’s Night je sice hodně jiná než Avantasie, ale song se jí líbil a byla pro. A odvedla skvělou práci,“ pochvaluje si Sammet.

Kdysi uvažoval i tom, že osloví Briana Johnsona, když působil v AC/DC. „Ale neměl jsem pro něj tu pravou píseň a nemám ani jeho telefonní číslo,“ směje se. Jeho navždy nesplněným snem pak zůstane koncert po boku Freddieho Mercuryho.

„Freddie byl úžasný skladatel a zpěvák. Jako frontman na pódiu je naprostou ikonou. Už se těším, až se podívám na film Bohemian Rhapsody o jeho životě. Pár lidí už mi jej doporučovalo, ale ještě jsem se k tomu nedostal,“ říká.

Avantasia se také představí v létě na vizovickém festivalu Masters of Rock, kam přijede v roli hlavní hvězdy přehlídky. „Pokaždé je to jako návrat domů. V Česku máme jedny z nejvěrnějších fanoušků,“ vysvětluje Sammet. „Nezapomenu na náš první koncert na Masters of Rock. Když jsem vystoupal po schodech na pódium a viděl oceán 25 tisíc nadšených lidí, byl to nepopsatelný pocit. Tehdy jsme ještě byli mladí, takže jsme se pak po vystoupení pořádně opili,“ směje se jednačtyřicetiletý muzikant.

Avantasia si brzy připomene dvacet let od vydání prvního alba The Metal Opera, hlavní autor a skladatel však velké oslavy nechystá. „Celý život něco plánuji a už jsem z toho unavený. Teď se těším na to, že sám nevím, co se příští rok stane. Žiju jen tady a teď,“ poznamenal Sammet.