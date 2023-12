Příští rok přijedou do Prahy koncertoval The Smashing Pumpkins

The Smashing Pumpkins, vedeni tvrdohlavým, někdy jen obtížně pochopitelným frontmanem a skladatelem Billym Corganem, vznikli v roce 1988. Bývali svého času řazeni do grungeové ohrádky, ale ta byla jejich variabilnímu zvuku tuze těsná. V jejich hudbě byly sice ke slyšení pro tento žánr typické zborcené melodie, kromě toho ale také pop, metal, elektronika, psychedelie a tu a tam i špetka gotiky.

Celosvětově kapela prodala přes třicet milionů alb a získala dvě ceny Grammy. V její diskografii fungují už klasická alba Gish (1991), Siamese Dream (1993) nebo Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995).

V roce 2000 Corgan kapelu rozpustil a věnoval se sólovým aktivitám. O sedm let později se mu po značce The Smashing Pumpkins zastesklo a zrealizoval návratové album Zeitgeist. Od té doby je skupina funkční a pravidelně zásobuje fanoušky nahrávkami. Zatím posledním počinem Corgana a spol. je komplet Atum: A Rock Opera In Three Acts, který vycházel na pokračování v letech 2022 až 2023.

Vstupenky na pražský koncert The Smashing Pumkins budou v prodeji od 20. prosince 2023 v ceně od 1990 Kč.