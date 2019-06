RECENZE: Dvě a půl hodiny, skvělý zvuk. Smashing Pumpkins nedali vydechnout

Pět minut před devátou večerní povstaly na pozadí pódia pražského Fora Karlín tři obří loutky. Signál pro aktuální sestavu Smashing Pumpkins, aby nastoupila a rovnou do publika spustila song Soma. Jedna z perel šestadvacet let starého alba Siamese Dream, které je dnes řazeno mezi grungeové klasiky, předznamenala směr, jakým se bude večer ubírat.

Kapela okolo Billyho Corgana totiž evropským turné přímo navazuje na loňskou americkou část, která slavila třicet let Smashing Pumpkins na scéně. A protože se Corganovi po dlouhých šestnácti letech povedlo najít společnou řeč s kytaristou Jamesem Ihou, vystupují na této tour tři ze čtyř původních členů sestavy. Místo chybějící basistky D’arcy Wretzky trojici oficiálně doplňuje kytarista Jeff Schroeder.

Návštěvníci pražského koncertu se tak dočkali především těch největších hitů, ostatně hned deset zahraných písní z celkových šestadvaceti pochází ze dvou nejoceňovanějších alb chicagské skupiny.

Za Somou následovala ještě starší Siva, Corganova parta podala sršatý song s takovou přesností a načasováním, že zněl skoro jako z alba. Kdo viděl loňský tříhodinový koncert v Seattlu, kterým kapela oficiálně zahajovala reunion v této sestavě, musel uznat, jak se čtveřice od té doby skvěle sehrála. Čtvrteční vystoupení ve Foru Karlín navíc mělo vynikající zvuk, a to od prvních písní až po přídavek.

Tvorba Smashing Pumpkins ve zkratce zahrnuje dvě polohy: tou první je již zmíněná tvrdá grungeová, kde se Američané nebojí jít až skoro do metalových končin; tou druhou pak zasněná, baladická, kde nejvíce vynikne Corganova specifická poetika a smysl pro melodii. Stejného mustru se kapela držela i na aktuálním albu Shiny and Oh So Bright, Vol. 1, ze kterého v úvodu koncertu zahrála dvě právě takto rozdílné skladby.

Nekompromisní Solara naživo vyzněla trochu ploše, bubeník Jimmy Chamberlin ji v závěru obohatil o klasické bubenické sólo, která však přehlušilo gradaci, jakou má píseň na albu. Druhou zbrusu novou písní pak byla bilancující Knights of Malta. Ta dokazuje, že Corgan dokáže i po letech napsat skvělý song a že právě tato nostalgická linka svědčí jeho současné tvorbě i věku nejlépe.

Zcela zaplněné Forum Karlín reagovalo vděčně na všechny položky dvouapůlhodinového setu. Hala se však poprvé zcela rozvlnila až při Bullet with Butterfly Wings, kde zpěvák, celý večer oděný do černé sutany, nechal zásadní část zpívat publikum. Podobný úspěch pochopitelně zaznamenal i song Disarm. Corganovo zasněné opus magnum s výraznou smyčcovou linkou prostoupilo sál takovým způsobem, že se posluchači doslova nadnášeli jako členové kapely v původním ikonickém klipu z roku 1994.

Zero, The Everlasting Gaze, Cherub Rock, Tonight Tonight, 1979, Ava Adore. Vedle předních singlů reprezentující nejslavnější éru došlo i na Eye z Lynchova Lost Highway či raritu The Aeroplane Flies High (Turns Left, Looks Right). Mezi fanoušky oblíbené béčko, naživo osekané o doprovodné samply, však znělo trochu jednotvárně.

Smashing Pumpkins European Tour 2019 Forum Karlín, 6. června 2019 Hodnocení­: 90 %

Kapela dále své aktuální turné ozvláštňuje i několika coververzemi - ve čtvrtek takhle v Karlíně zaznělo cureovské Friday I’m in Love v podání Jamese Ihy. Hezké, ovšem smysl zařazení tohoto kolovrátku posluchačům nejspíš unikl. To pinkfloydovské Wish You Were Here zcela přirozeně vyplynulo z balady To Sheila a bylo i odměněno větším aplausem.

Závěr večera opět patřil desce Siamese Dream: poslední regulérní písní večera byl hit Today a ve stejném duchu zazněl i přídavek Hummer.

Dvě a půl hodiny skvěle odehrané klasiky potvrdily to, co už trochu naznačilo loňské album. Smashing Pumpkins jsou po mnoha pokusech skutečně ve formě a návrat s Jamesem Ihou měl smysl. Jejich čtvrtý pražský koncert patřil mezi nejlepší. A protože letmý pohled do třicetileté historie kapely naznačuje, že u Smashing Pumpkins může v budoucnu následovat opravdu cokoli (od dalšího dobrého alba, přes pokračující Corganovo megalomanství, až po další hádky), možná byl i památný.

Setlist: Soma, Siva, Rhinoceros, Zero, Solara, Knights of Malta, Eye, Bullet With Butterfly Wings, Tiberius, G.L.O.W., Disarm, Friday I’m in Love (původně The Cure), Superchrist, The Everlasting Gaze, Ava Adore, 1979, Cherub Rock, Tonight, Tonight, The Spaniards (původně Billy Corgan sólo), The Aeroplane Flies High (Turns Left, Looks Right), To Sheila, Wish You Were Here (původně Pink Floyd), Alienation, Today, Muzzle + Hummer