VIDEO: The Rasmus mají novou skladbu, kytaristku a rádi by na Eurovizi

Píseň Jezebel napsal a produkoval Desmond Child, který s kapelou spolupracoval na albu Black Roses.

„Bylo úžasné znovu pracovat s Desmondem. On opravdu ví, jak dát dohromady hit. Jezebel je o dívce, která si bere, co chce, aniž by se ptala,“ říká zpěvák Lauri Ylönen. Desmond Child k tomu dodává: „Lauri mi zavolal a řekl: ’Potřebuju napsat tu největší a nejlepší písničku na světě. Jdeš do toho se mnou?’ Já na to, že ano, ale jsem na Folegandros v Řecku. ’Hned tam budu,’ zareagoval Lauri.“

Další novinkou v řadách The Rasmus je odchod kytaristy a zakládajícího člena Pauliho Rantasalmiho.

„Rozhodl jsem se odejít z kapely a hledat nová dobrodružství a výzvy v životě. Chci poděkovat všem, kteří mi tuto cestu umožnili, zejména úžasným fanouškům za ty nejlepší chvíle a vzpomínky. Miluji vás. Jsem neskonale vděčný svým bratrům z kapely za všechno a z celého srdce jim přeji jen to nejlepší. Lauri, Aki & Eero, jste navždy v mém srdci. Hudba nikdy nezemře! Tohle není konec, je jen čas obrátit list,“ komentuje kytarista své rozhodnutí.

Rozchod údajně proběhl v přátelském duchu, náhradou za Rantasalmiho je kytaristka a zpěvačka Emili „Emppu“ Suhonen, s níž se The Rasmus představí 15. října 2022 v pražském Fóru Karlín a budou se rovněž ucházet o postup do finále soutěže Eurovize.