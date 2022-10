Emppu přinesla do kapely porci emocionality, říká baskytarista The Rasmus

Na novém albu jste znovu spolupracovali s Desmondem Childem. Jak probíhá práce s tak renomovaným producentem a hitmakerem, který pracoval s Bon Jovi, Kiss, Aerosmith a mnoha dalšími jmény?

Desmond je žijící legenda a za svou kariéru vyprodukoval mnoho hitů. Spolupráce s ním je skvělá, dodává zvuku naší kapely něco jedinečného. Má velmi dobrý cit pro detaily a v případě textů jde rád do hloubky.

Naposledy jste s ním spolupracovali na albu Black Rose, poté se vaše cesty rozdělily. Z jakého důvodu a za jakých okolností jste s ním opět navázali kontakt?

V roce 2021 Lauri kontaktoval Desmonda s několika nápady na písně, když už se práce na albu Rise poměrně táhly. V té době měl náš frontman Lauri také nápad přihlásit se do soutěže Eurovision Song Contest a Desmond mu radil s několika nápady. To vedlo k tomu, že jsme spolu začali připravovat skladby Jezebel, Rise a o několik měsíců později i Live and Never Die.

Co pro vás znamenala účast na Eurovizi?

Byla to dobrá zkušenost. Všechno šlapalo jako na drátkách, seznámil jsme se s umělci z mnoha zemí, což bylo hodně inspirující. Setkali jsme se také s ukrajinskými hudebníky z Kaluš Orchestra a společně jsme odehráli pouliční koncert, kde jsme zahráli mashup skladeb Stefania, Jezebel, In The Shadows.

Jak přesně probíhalo natáčení Rise? Dočetl jsem se, že to byl velmi komplikovaný proces.

Vše jsme měli nahrávat ve studiu v Eastbourne ve Velké Británii. Covid nám ale udělal čáru přes rozpočet, takže jsme nakonec pracovali každý na svých vlastních skladbách odděleně. Jednou jsem dokonce nahrával baskytaru v obchodě s hudebninami, protože tam měli nástroje, které se mi hodily a neměl jsem je k dispozici.

Původně jste uvažovali o názvu Nightdivison, proč se deska nakonec jmenuje Rise?

Potřebovali jsme nějak dát najevo, že s novou kytaristkou Emppu je tu nová etapa kapely a že se dokážeme přenést přes těžké časy. Že jsme se během pandemie nemohli vídat osobně pro nás bylo dost náročné, takže jsme nakonec zvolili úderný a optimistický název. Jako symbol protestu proti všem omezením a dalším průšvihům.

Za jakých okolností přišla Emppu do kapely?

Znali jsme ji přes společné přátele a věděli jsme, že hraje dobře. Pozvali jsme ji na zkoušku a cítili jsme, že to funguje. Přinesla do kapely nový pohled na věc, díky ní oprašujeme starší kousky a znovu je hrajeme. Třeba skladbu Sophia z roku 1997. Společně se zpěvákem Laurim jí taky skvěle ladí, když zpívají duet October & April z roku 2009.

Jaké to vlastně je mít v kapele po takové době ženu?

Je fajn s ní hrát, přinesla do skupiny určitou porci emocionality. Taky s námi sdílí podobný smysl pro humor, což se hodí když jsme na turné a jsme pořád spolu.

Jak se připravujte na koncert v Praze?

Těšíme se, až se vrátíme do Fora Karlín, kde nám to vyhovuje. Pro naši hudbu je to ideální prostor. Naši čeští fanoušci jsou zlatí, jsou s námi už mnoho let, takže když k vám jedeme, cítíme se, jako bychom se vraceli domů. Ještě bych chtěl dodat, že odpoledne před koncertem pořádám meditační akci, kam je volný vstup.