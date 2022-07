VIDEO: Kapela The Atavists v novém klipu žertuje o sebevraždě

„Námět pro videoklip je zhmotněním dalšího z mých snů. Hlavní postava se celý klip pokouší o sebevraždu a nedaří se jí to. Vyznívá to spíš komediálně, ale jde o vážnou věc a my tak chceme připomenout, že duševní zdraví je křehké a chtít se zabít není v pořádku,“ říká frontman a autor hudby Adam Krofian.

Členové kapely hrají ve videoklipu pouze vedlejší role. Té hlavní se zhostil hradecký kolega kytarista Albert Baxa. „Že nás napadl Albert, byla náhoda. Vymýšleli jsme, kdo by se do role hodil a já zmínil jeho jméno. Kluci z kapely Alberta neznali, tak jsem jim musel ukázat fotku. Všichni se začali smát, že máme vítěze. Protože prý vypadá jako já. Jen mladší, větší a s kombinací dlouhých vlasů a pleše,“ vysvětluje dále Krofian.

„Nikdo z nás nevěděl, do čeho jdeme. Albert nikdy před kamerou nestál, byla to loterie. Od první scény nám však bylo jasné, že lépe jsme si vybrat nemohli. Kromě perfektního herectví Albert předvedl také notnou dávku odvahy, a to nejen ve scéně, kdy leží na kolejích, po kterých se blíží vlak. Lidi, co to už viděli, si mysleli, že jde o filmový trik. Nedošlo jim, že lehnout si pod opravdový vlak je mnohem levnější než speciální efekty,“ dodává.

Podle plánu, který byl aktuální ještě na jaře, mělo být album Prettier Than You v těchto dnech už hotové a vydané. Jeho dokončení však muselo dostat odklad, protože Krofianovi po operaci krčních plotének, kterou absolvoval v druhé polovině května, dočasně ochrnuly hlasivky. Vydání je nyní v plánu na podzim letošního roku.