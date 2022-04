VIDEO: Mezi Chalupáři a Poltergeistem. The Atavists mají nový klip

„Je to přesně na půli cesty mezi Chalupáři a Poltergeistem,“ říká s nadsázkou frontman The Atavists Adam Krofian.

Jde o první singl z chystané desky Prettier Than You a ke slyšení je v něm hostující Lenka Dusilová.

„Zapojení Lenky byla šťastná náhoda. Nahrávali jsme zpěvy, do refrénu měl přijít poměrně vysoko posazený doprovodný a od nikoho z nás to nebylo ono. Napsali jsme Lence SMS, jestli nemá čas se za námi zastavit ve studiu, když bydlí nedaleko. Přišla, za chvíli měla hotovo a zase šla. Song tím dostal úplně novou náladu a nezůstalo jen u refrénů. Akustický závěr songu měl být jen kytarový, nakonec je z něj sólo pro Lenku,“ vysvětluje okolnosti spolupráce Adam Krofian.

Videoklip se natáčel loni na jaře na jedné starobylé chalupě v Krkonoších, kam se členové kapely přijeli rekreovat. Záhy však zjistili, že je tam s nimi také duch, který umí pomocí hodin posouvat čas dopředu a dozadu a dělá kapele naschvály.

„Idylu čisté přírody a starosvětské rekreace neustále nabourávají displeje telefonů, tabletů a počítačů, na kterých máme přes videohovor připojeného našeho bubeníka Adama Jánošíka. To původně nebyl záměr. Jde o znouzectnost. V den odjezdu na natáčení Adama skolila nemoc a musel zůstat doma.“

Zmíněné album by mělo vyjít v polovině roku. Kapela nejdřív plánovala šestipísňové EP, které mělo vyjít už loni na podzim, nakonec ale nahrála jedenáct nových skladeb a je z toho celá deska.