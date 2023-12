I holky jako já přece taky mají právo být sexsymboly, míní Tereza Černochová

Přednedávnem uprostřed příprav vzpomínkového turné na počest svého otce Karla Černocha vydala třetí sólové album, jež vypustila do světa s odvážným klipem.

Máte za sebou náročný rok, kdy jste po osmi letech vydala sólovou desku a připravovala turné k nedožitým osmdesátinám svého táty. Nebála jste se, že se bude trochu tříštit pozornost, jakou si ty dvě události zaslouží?

To snad ani ne. Ale je pravda, že můj původní záměr byl vydat desku už před prázdninami, což se mi nepovedlo, protože jsem dlouho váhala, jestli ji mám vydat sama nebo s pomocí vydavatelství. Rozhodla jsem se pro druhou možnost, která byla časově náročnější, ale zase mi díky tomu odpadla spousta administrativy. A to bylo pro mě dost zásadní, protože všechno ostatní včetně financování už bylo na mně. Takhle to v dnešní době je – pokud nejste superhvězda, nikdo vám na desku nedá ani korunu. A tak jsem se zbavila aspoň toho papírování. A co se týká nějakého propagování, myslím, že tam se ty dvě věci docela dobře doplňují, protože moje fanoušky může oslovit i tátova hudba, minimálně děti rodičů, kteří ho poslouchali.