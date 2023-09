Ing. Čert jsem já sama, prohlašuje zpěvačka Tereza Černochová

Vyjadřuje název alba Slečna náročná váš přístup k hudbě a vůbec k vašemu okolí?

Rozhodně. Pro mě to je zásadní věc – musím být vnitřně naprosto přesvědčená o tom, co dělám, a nedokážu slevit ze své představy o výsledku. Nemám absolutně problém s tím, nechat si poradit od zkušenějších, ale potřebuju v každé písničce věřit, že hudba a texty jsou zcela v souladu s mým záměrem. U textů to mám obzvlášť, protože na sólovkách zpívám v češtině a chci, aby seděly a byly o něčem. V Monkey Business, kteří mají texty v angličtině, se mi občas stává, že se soustředím čistě na barvu a melodii slov a přestanu jít po významu. Co se týče zpěvu, jsem k sobě hodně přísná. Vím o každé chybě, které se na jevišti dopustím. Což je ale správně, protože je to cesta, jak neustrnout a neustále se někam posouvat. A řekla bych, že v určitých etapách osobního života jsem náročná i na své okolí.