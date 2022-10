Do StarDance jsem šla za covidu a s přelámanou hnátou, vzpomíná Černochová

„Nastoupila jsem jako ošetřovatel koní ve sportovní stáji,“ vysvětlila zpěvačka, která má titul inženýrky ze zemědělské univerzity a která moc ráda jezdí na koni. „Bylo to bezvadné a vracím se tam stále. Vždycky na pár měsíců vysadím, když hrajeme hodně s Monkey Business. Je to totiž fantastické, neboť tam člověk absolutně vypne.“

A jak taková péče vypadá? „Dám dítě do školy, sednu do auta a jedu. Udělám devět koní a vracím se zpátky pro dítě do školy. Koně vyčistím, možná dva tři odjezdím a zbytek odlonžuju, což je takové to honění v kruhu,“ prozradila.

Na přetřes přišla také její účast v televizní taneční soutěži StarDance v roce 2021, k níž poznamenala, že si hlavně přála, aby ji přestála ve zdraví. „Šla jsem do toho nejen za covidu, ale ještě s přelámanou a sešroubovanou hnátou,“ popsala. „Třídila jsem odpad tak pilně, až jsem před třemi nebo čtyřmi lety uklouzla po papírové krabici a celou svou tehdy devadesátikilovou váhou jsem si otočila o devadesát stupňů a rozdrtila nohu,“ dodala na vysvětlenou, jak přišla k úrazu, jehož následky se táhnou dodnes.

Zpěvačka Tereza Černochová a tanečník Dominik Vodička (StarDance, 4. prosince 2021)

Zpěvačka asi nejvíc moderátora překvapila, když prozradila, že spí u hlavy s vibrační kostkou, která vydává zvuk podobný mnišskému mručení v klášteře a která má nastavitelnou frekvenci vibrací. „Když jsem to přinesla domů, vybalila jsem to tím displejem, kde se to zapíná, na opačnou stranu než k hlavě. Takže to celou dobu jelo někam jinam… Pak jsem si celou dobu říkala: Já jsem se tak blbě vyspala. A pak jsem přišla na to, že už týden to mám otočené někam úplně jinam,“ řekla.

Na tuto zvláštní kostku, která by jí měla zaručit lepší spánek, ji prý upozornil jeden kamarád. „Nastavíte si čas, jak dlouho chcete spát. Pro mě je ideální osm hodin. Pak se to samo vypne. Myslím, že žádné zlepšení necítím, ale časem se to určitě zlepší,“ uzavřela se smíchem.

Jestli ji ale něco dokáže opravdu uklidnit, je to vaření. „Když jsem na Šumavě, baví mě česká kuchyně, když jsem v Praze, baví mě spíš ta exotika, tedy Thajsko, Vietnam,“ dodala s tím, že vaření a jídlo skutečně miluje, podobně jako její tatínek, zpěvák Karel Černoch.