Odmítli mi v rádiu vánoční píseň. Prý je pro Čechy moc americká, říká Habera

Ode dneška za rok budete mít den po velkém koncertě v O2 aréně. Kde se vidíte?

Asi budu dlouho spát, protože s kapelou zůstaneme vzhůru až do rána, tedy za předpokladu, že koncert dopadne dobře… Ale on dopadne dobře. Já vždycky říkám: dejte nám plnou halu lidí a ono to bude dobré, léta zkušeností nezapřeme.

Jak se po šedesátce probouzí z dlouhých nocí? Jde to?

Musíte pít správný alkohol a ve správném množství. Já mám výhodu, že jsem se u babičky na jižním Slovensku sešrotoval v patnácti takovým způsobem, že mám blok na celý život. Absolutně to vyřešilo můj vztah k alkoholu. Přesně vím, kde mám míru a přesně vím, co si mám dát.