Naučil jsem se, aby mě bavilo hrát hity, řekl Pavol Habera Za scénou

„Hrajeme jen to, co lidi chtějí slyšet. Když jdu já na svého interpreta, taky chci slyšet to, co mě nejvíc baví a to bývají hity,“ vysvětlil.

Kapela na turné vyráží po třech letech a začíná koncertem v Třinci. Dále bude pokračovat do Brna, Zlína nebo Plzně. Pomyslným vyvrcholením české části tour bude show v pražské O 2 areně, kde také často vystupují hvězdy světového popu.

„Zahraniční interpreti nemají šanci vytvořit stejnou atmosféru na koncertě jako my. S Beyoncé nebo Rihannou tady nezačne jen tak sedmnáct tisíc lidí zpívat. Za prvé se to zpívat nedá a za druhé prostě neznají tak dobře jejich texty. Možná to ještě může platit pro Coldplay nebo Eda Sheerana, ale jinak ne,“ tvrdí.

Kromě toho, že je Habera frontmanem Teamu, zastává také v pozici manažera. „Jsem schopný vyřídit za čtyři hodiny všechny smlouvy a faktury, ale musí přijít ta správná chvíle. Pak už se věnuji jen zábavným starostem, jakými je aparatura nebo pódium,“ přiznává.

Společně s dalšími spoluhráči Habera čas od času dostane i nabídku na účast na soukromé nebo politické akci. „Nejsme muzikanti, kteří hlásají nějaké stěžejní názory. Spojení s politiky s sebou vždy nese nějaký šrám, ale třeba se svatbami nemáme problém. Pokud to někomu udělá radost a dokáže nás zaplatit, proč ne,“ říká.

Habera s Teamem vystupuje už přes třicet let. Mezi jejich nejznámější hity patří písně Reklama na ticho, Držim ti miesto, Nemám čo stratiť nebo Mám na teba chuť. Dlouholetými dvorními textaři kapely jsou Daniel Hevier a Peter Uličný, Habera sám psát texty nechce. „Každý by se měl držet svého řemesla. Když vím, že to umí lépe, proč bych jim do toho kecal,“ ujasňuje.

Kromě koncertů se Habera fanouškům snaží přiblížit také na sociálních sítí. Sám začal v posledních měsících používat Instagram, kde sdílí momentky z osobního i pracovního života. Fenomén selfies jej však irituje. „Jakákoliv fotka se dnes stává úlovkem. Jakmile se s člověkem vyfotíte, přestáváte ho zajímat. Pověsí snímek na sociální síť a je konec. Mě to bavilo, když nás dříve fotil profesionální fotograf,“ vzpomíná.

Sám dává za příklad své nedávné setkání se Stingem, kdy pokušení celý moment zvěčnit odolal. „Měl jsem super pocit, že jsem byl se Stingem na kávě a vůbec nemám potřebu to dávat na Instagram. I tak je to vzpomínka na celý život,“ říká.



Za scénou Za scénou je diskusní pořad, který vzniká ve spolupráci iDNES.tv, kulturní rubriky iDNES.cz a MF DNES. Divákům nabízí zajímavé hosty ze světa filmu, hudby nebo literatury (archiv pořadu najdete zde). Moderuje Monika Zavřelová.

Nový singl Pavola Habery s Benem Cristovaem: