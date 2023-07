Bývalý člen One Direction Niall Horan bude příští rok koncertovat v Praze

„Není nic lepšího než sledovat, jak dav zpívá společně s vámi a jak si tu kterou píseň spojuje s něčím významným ve svém vlastním životě,“ říká zpěvák a skladatel. „Pro mě je to vždycky to nejlepší, co může z psaní písniček vzejít,“ dodává.

Niall Horan pochází z irského Mullingaru, prodal přes 80 milionů desek a několikrát koncertoval po celém světě jako člen chlapecké skupiny One Direction. Jeho celovečerní sólový debut Flicker se v říjnu 2017 dostal na první místo žebříčku Billboard 200 a obsahoval třikrát platinový singl Slow Hands a dvakrát platinový singl This Town.

Album se dostalo do Top 10 celkem ve dvaceti zemích. S celkovým počtem globálních streamů přesahujícím osm miliard získala deska platinu v pěti zemích (včetně USA) a zlato v dalších sedmi zemích. V roce 2020 následovalo album Heartbreak Weather, které se umístilo na vrcholu britského žebříčku Official Albums chart a žebříčku Billboard Top Album Sales.