Netopýr dolétal. Zemřel zpěvák a herec Meat Loaf, bylo mu 74 let

Až do jeho poslední chvíle mu byla po boku manželka Deborah a také dcery Amanda a Pearl. Zprávu o jeho odchodu potvrdil jeho dlouholetý agent Michael Green.

„Byl monstrózní, asi nejvíc fascinující personou, s jakou jsem se kdy setkal. Tehdy byl mnohem mohutnější než později, a protože jsem vyrůstal na Richardu Wagnerovi a všichni moji hrdinové byli ’větší než život’, okamžitě mi bylo jasné, že s tímhle člověkem chci pracovat,“ popsal v jednom rozhovoru své dojmy z prvního setkání s Meat Loafem skladatel Jim Steinman, s nímž zpěvák natočil alba Bat Out Of Hell a také pokračování Bat Out Of Hell II: Back Into Hell z roku 1993. Z něho vzešel ohromný hit I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That), za který byl zpěvák oceněn Grammy v katergorii Nejlepší sólový rockový pěvecký výkon.

Původně se jmenoval Marvin Lee Aday, přičemž později si křestní jméno změnil na Michael. Přezdívku Meat Loaf (sekaná) získal už na škole. Tělnatou postavou, hřmotným hlasem a zálibou ve všem bombastickém byl na hudební scéně nepřehlédnutelný.

Album Bat Out Of Hell, které kompletně napsal Jim Steinman, ve své době působilo jako bomba a hlava se z něj točí dodnes. Sedm superchytlavých grandiózních kapesních rockových oper. Zcela nadčasová, univerzální deska. Emoce v ní obsažené jsou platné napříč styly a žánry.

Ke svému životnímu albu se Meat Loaf vrátil ještě dvakrát – na zmáněnou „dvojku“ navázalo v roce 2006 album Bat Out Of Hell III: The Monster Is Loose.

Poslední společnou prací dvojice Meat Loaf a Jim Steinman byla deska Braver Than We Are (2016).

Michael Lee Aday se kromě zpěvu věnoval rovněž herctví - objevil se v kultovním brakovém muzikálu Rocky Horror Picture Show, v komedii Štvanci, kde si zahrál po boku Michaela Keatona či Joea Pantoliana nebo v adaptaci románu Chucka Palahniuka Klub rváčů v režii Davida Finchera.