Zemřel Tom Parker. Zpěvák britsko-irské kapely The Wanted měl mozkový nádor

Členové skupiny uvedli, že jsou zdrceni tragickou a předčasnou smrti Parkera, kterému byl nádor zjištěn v říjnu 2020.

„Byl naším bratrem, slova nemohou vyjádřit smutek, který cítíme. Stále a navždy v našich srdcích,“ napsali na adresu zpěváka, který po sobě zanechal manželku a dvě děti.

Skupina The Wanted se dala dohromady v roce 2009 a v hitparádách bodovala například singly All Time Low a Glad You Came.

V roce 2014 se kapela rozpadla, ale v září 2021 se znovu sešla na koncert v Londýně na podporu organizací proti rakovině. Loni vydala album se svými největšími hity.