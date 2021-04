Zemřel skladatel Jim Steinman, spolupracovník zpěváka Meat Loafa

„Když Jim napíše skladbu, je v ní obsaženo šestnáct dalších,“ prohlásil o jeho pracovním postupu Meat Loaf. Je v tom mnoho pravdy - Jim Steinman proslul jako autor mohutných, dlouhých a bombastických kompozic. Z jeho pera pochází například megabalada Total Eclipse Of The Heart z repertoáru zpěvačky Bonnie Tyler nebo It’s All Coming Back To Me Now, kterou Steinman zkomponoval pro kapelu Pandora’s Box a posléze ji proslavila Celine Dion. Jeho životním dílem je ale album Bat Out Of Hell z roku 1977.



Nazpíval ho další milovník všeho dramatického v hudbě Meat Loaf. Grandiózní dílo, v němž se břeskný rock’n‘roll mísí s bombastickými aranžemi a texty plnými témat větších než život sám, je dodnes jedním z nejprodávanějších alb všech dob (zhruba 50 milionů prodaných výlisků) a naprostou klasickou pompézního rocku.



O jejím takřka kultovním statusu svědčí i to, že když se cesty těch dvou umělecky rozešly, ani Steinman, ani Meat Loaf nedokázali přijít s ničím srovnatelně úspěšným a kvalitním. Jejich sjednocení bylo nevyhnutelné a znovu otřáslo celou planetou. Psal se rok 1993, když v hitparádách hřměl velkolepý ploužák I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That), otevírající album Bat Out Of Hell II: Back Into Hell.



„Netopýří“ trilogii v roce 2006 doťukla deska Bat Out Of Hell III: The Monster Is Loose, na níž už ale Jim Steinman nefiguroval jako výhradní skladatel, jako tomu bylo v případě prvních dvou částí.



Motor utichl, jezdec řítící se na svém motocyklu po dálnici jako netopýr z pekla se vydal na svou poslední cestu. James Richard Steinman, do jehož skladatelsko-producentského portfolia patřili ještě Air Supply, Bary Manilow, Cher, The Sisters Of Mercy a další, už nikdy žádnou kapesní rockovou symfonii nenapíše. Přesná příčina jeho úmrtí zatím není známá.