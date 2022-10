Macy Gray přijede do Brna a do Prahy představit novou desku a kapelu

Zpěvačka, skladatelka a herečka Macy Gray se vrací ve vrcholné formě s novým jedenáctipísňovým albem The Reset a také v čele své vlastní kapely The California Jet Club.

Písně na zmíněné desce Reset se pohybují od charakteristické zranitelné intimity v pilotním singlu Thinking Of You, přes epickou orchestrální baladu You Got Away“ nebo sexy cirkusovou Bottom To The Top až po zpěvně vzletnou Every Night s hostujícím raperem Mainem.

Posun od sólové umělkyně ke zpěvačce plnohodnotné kapely je podle jejích slov zcela logický: „Odtud pocházím. Vybavuju si, že i Janis Joplin začínala jako vedoucí skupiny Big Brother and The Holding Company. A když jsem začínala, hrála jsem v kapele. Myslela jsem si, že nás všechny podepíšou, když jsem dostala svou první nahrávací smlouvu, ale oni chtěli jen sólovou zpěvačku.“

Ceny vstupenek jsou v rozmezí od 990 do 1690 Kč a jsou v prodeji v sítích Ticketmaster a Ticketportal.