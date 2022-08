Změna intimních partií z vás ženu neudělá, míní zpěvačka Macy Gray

Zpěvačka Macy Gray uvedla v televizním pořadu Pierse Morgana s názvem Uncensored, že si nemyslí, že by transgender ženy měly mít možnost soutěžit ve sportu proti těm, které se jako ženy již narodily.

„To, že si změníte část těla, z vás nedělá ženu, promiňte. Jako žena projdete zcela jedinečnou zkušeností, ale operace a jakési, jak se říká, nalezení sebe sama to nezmění. Být malou dívkou je jako prožít velký příběh. Nemůžete to mít jen proto, že chcete být ženou,“ řekla moderátorovi během rozhovoru.

„Pokud budete chtít, abych o vás říkala, že jste ona, udělám to, protože to chcete. Ale to, že o vás mluvím v ženském rodě a že jste podstoupil operaci, z vás ženu zkrátka nedělá,“ uvedla zpěvačka. Souhlasila s moderátorem v tom, že většina osobností veřejného života se bojí definice ženy. „Já to vím! Řekla bych, že je to lidská bytost s prsy. Co kdybychom začali tam? A vagínou.“

Když Piers Morgan poukázal na to, že autorku knih o Harrym Potterovi J. K. Rowlingovou za její názory na transgender ženy kritizovali, Macy Gray řekla: „Ale je to pravda. Nemyslím si, že by měli o někom říkat, že je transfóbní, jen proto, že s něčím nesouhlasí… Existuje spousta případů, kdy se odsuzují lidé právě proto, že říkají, jak to opravdu je. Víte, co tím myslím?“

Později se zpěvačka snažila své výroky zmírnit. Na Twitteru vysvětlila, že její komentáře někteří lidé špatně pochopili. „Miluji LGBTQIA+ komunitu. Podporuji ji od prvního dne. Nikdy jsem se nepřetvařovala. Můj výrok u Pierse Morgana byl špatně pochopen. Respektuji právo každého být tím, kým chce,“ uvedla v příspěvku, který nicméně později smazala.

Kritické komentáře ovšem nepřestávaly a Macy Gray pak pro změnu vzkázala svým kritikům, ať si trhnou nohou. „Ti z vás, kteří chodí na můj profil, vyhrožují mi a nadávají mi jen proto, že jsem řekla něco, s čím nesouhlasíte, buďte, čím chcete být, a trhněte si nohou,“ napsala na sociálních sítích.

VIDEO: Macy Gray: To, že někdo podstoupil operaci, z něj ženu nedělá: