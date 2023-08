Na zámku Lednice zazpívají 4 Tenoři, vystoupí i Jaromír Nohavica

V pátek 18. srpna zahraje slovenská pop-rocková kapela No Name, činná od roku 1996. Vystoupí ve složení Igor Timko – zpěv, Ivan Timko – bicí, Roman Timko – kytara, Dušan Timko – kytara, Zoltán Šallai – klávesy a Pavol Jakab – basová kytara, přičemž v setlistu nebudou chybět hity jako Nie alebo áno, Čím to je nebo Prvá. Jako předkapela vystoupí od 19:30 formace Yes Brothers.

Na sobotní večer je připraven koncert písničkáře Jaromíra Nohavici, kterého doprovodí na akordeon a piano polský muzikant Robert Kusmierski a na bicí a perkuse Pavel Plánka.

Neděle bude patřit milovníkům romantických skladeb. Dorazí vokální uskupení 4 Tenoři, které tvoří Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo. V rámci svého žánru jde bezesporu o fenomén na poli české populární hudby. Ve zmíněné sestavě figurují dva držitelé ceny Thálie, pop-muzikálová legenda a sólista Národního divadla v Praze.

V roce 2020 u vydavatelství Supraphon nahráli debutové album, které získalo Zlatou a Platinovou desku. Druhé album Láska prý vyšlo v říjnu 2022. Repertoár tvoří muzikálové a filmové árie Andrewa Lloyda Webbera, Leonarda Bernsteina, Karla Svobody nebo Ennia Morriconeho. 4 Tenoři na koncertech vystupují s Unique Quartet a dalšími hudebníky.

Vstup do areálu je od 18:00 hodin, koncerty začínají ve 20:00 hodin a konají se za každého počasí.