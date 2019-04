RECENZE: I s akustickými kytarami dokážou No Name strhnout sál

Kapela byla na závěr šňůry skvěle sehraná i zvuk od začátku dělal čirou radost. I když koncert začal reprodukovanou reklamní písní hlavního sponzora, hudebníci záhy vše obrátili ve svůj prospěch, protože do publika valili jeden flák za druhým.

Acoustic Tour Autor: No Name Místo konání: Forum Karlín, Praha 11. dubna 2019 Hodnocení­: 80 %

Koncert byl akustický, ale No Name si samozřejmě pomáhali dvěma obvyklými berličkami – elektrickou baskytarou, jíž se výjimečně chopil producent Martin Gašpar místo kmenového člena Vila Gutraye, a klávesami, na něž vedle klavíru občas něco přibrnknul Zoli Šallai.

Kdo by však čekal set plný ucouraných balad, ten šestičlenný uragán z Košic dost dobře nezná. Dokonce lze říct, že kdo nemá naposlouchané elektrifikované koncerty No Name, vůbec nemohl poznat, že jde o nějak očesané verze. Tady se rozhodně nejelo na půl plynu a hudebně rozhodně bylo co poslouchat.

Jen namátkou – závěrečná Ty a tvoja sestra byla spíš jazzový než popový nářez, přídavkovou Leknou zase klávesista Šallai ozvláštnil akordeonem, no a více než polovinu koncertu kapelu doprovázel smyčcový kvartet.

Večer byl koncipovaný k sezení, ale ani tady se kapela nespokojila s vlažným potleskem a klidným posloucháním. Igor Timko, snad jediný frontman na světě, který se dokáže mezi písněmi vyloženě vykecávat, aniž by nudil, publikum nejen bavil historkami, ale i v písních lidi v sále hecoval ke zpěvu, tleskání a dalším vylomeninám.

Na posledních pár songů si dokonce sedící Forum Karlín stouplo a koncert tak končil se vší parádou. I ta první více než hodina však stála za to. Igor Timko je stále ten hravý zpěvák, který nedá sobě ani publiku vydechnout, tancuje, poskakuje a nedá si chvíli pokoj. A No Name pořád ještě hrají jako o život.