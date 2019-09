Ariana Grande s průhlednou taškou, trochu Kubišové. Nabitý hudební podzim

Letos do podzimní koncertní sezony poprvé vstupuje nový prostor jménem O2 universum. Přiléhá těsně ke stávající O2 areně, ve svém největším sále pojme až 4 900 lidí a 26. září jej pokřtí kapela Kabát.



Už zkraje měsíce se však ve velké hale představí Ariana Grande. Šestadvacetiletá americká zpěvačka přesunula koncert z 8. na 4. září a po zkušenosti z bombového útoku, jenž se uskutečnil po jejím koncertě v Manchesteru v roce 2017 stanovuje drsná bezpečnostní opatření. Do arény se bude smět pouze se stoprocentně průhlednými plastovými taškami či sáčky, jejichž rozměr nepřesáhne formát A4, povolené nejsou ani peněženky nebo ledvinky. Vše, co si návštěvníci do haly ponesou, musí být v onom průhledném zavazadle. Pořadatel Live Nation zároveň upozorňuje, že úschovna před vstupem bude mít jen omezenou kapacitu.

Dále v tuzemské největší hale vystoupí Michael Bublé (17. září), Ben Cristovao (21. září) a u příležitosti svých sedmdesátin Jiří Korn (25. září). Fanoušky lákají také Helmet 3. září v Lucerna Music Baru nebo -123minut, kteří tamtéž pokřtí 25. září novou desku.

Vrátí se Kubišová

Jak už bylo řečeno, říjen bude skutečně přepálený, takže jen telegraficky. Na svou premiéru dorazí charizmatický houslista David Garrett, kultovní New Order či Pixies, idol 80. let Sandra, Hooverphonic, neortodoxní zpěvačka Laura Mvula, hvězdná Vanessa Mae, netradiční dechaři Lucky Chops, Eros Ramazzotti, The Rasmus, objev Tom Walker či Volbeat.

1. října pokřtí album Chinaski, 30. října Mucha, obojí se odehraje v Lucerna Music Baru. Tamtéž oslaví pětasedmdesátiny baskytarista Vladimír Guma Kulhánek, 6. října se ve velké Lucerně uskuteční vzpomínková akce na Ivetu Bartošovou s Bárou Basikovou, Evou Pilarovou nebo Standou Hložkem, 20. a 21. října se bude ve Foru Karlín blahopřát k osmaosmdesátinám Hany Hegerové. První koncert je vyprodaný a na obou zazpívají Lucie Bílá, Hana Zagorová, Ondřej Ruml nebo Lenka Filipová.

Jako ze dvou různých světů bude pravděpodobně působit Český mejdan s Impulsem 19. října v O2 areně a Bruce Dickinson z Iron Maiden, který 25. října v O2 universu představí svou biografii, takže bude hlavně povídat.

V listopadu se můžeme těšit na klubové akce. Ano, v závěru měsíce vystoupí v O2 areně Andrea Bocelli a den před ním Parov Stelar v pražské Tipsport Areně. Ale jinak fanoušky čekají třeba Vojtěch Dyk & B-Side Band nebo Herbie Hancock v O2 universu, Al McKay’s Earth, Wind & Fire v Lucerně, P.O.D. v pražské MeetFactory, The Lumineers ve Forum Karlín nebo Cigarettes After Sex a Charli XCX v Roxy. Netradiční spojení slibuje také vystoupení Avishai Cohen Tria se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.

Na své přelomové velké koncerty v novém svatostánku tuzemské hudby Foru Karlín se chystají Pavel Callta, Xindl X a IMT Smile a Mydy Rabycad. K výročí událostí roku 1989 se 16. listopadu uskuteční koncert nazvaný Sametová 30, na jehož pódium se výjimečně vrátí Marta Kubišová.

Žbirka bude slavit

Ani těsně před Vánocemi nebude koncertní aktivita upadat. „Adventní“ program odstartuje 1. prosince O2 universu švédská heavymetalová skupina Ghost. Nabito bude 3. prosince, kdy se hudbymilovní budou muset rozhodnout mezi Žbirkovou oslavou čtyřiceti let na scéně v O2 areně, koncertem Davida Stypky a Korben Dallas v Lucerna Music Baru nebo kapelou Royal Republic ve velké Lucerně.

Další koncerty do O2 universa slibují 4. prosince Tomáš Klus, 7. prosince Ewa Farna a 19. prosince kapela Dymytry. Kluse doprovodí Janáčkova filharmonie, Farnou Karlovarský symfonický orchestr.

Do Fora Karlín se chystají Beth Hart, Kapitán Demo, Václav Noid Bárta i Dara Rolins, jež akci avizuje jako vánoční koncert, přeložený termín z února si do Lucerna Music Baru naplánovali Skindred. Kapela Krucipüsk na stejném místě pokřtí desku. O2 arena ještě přivítá Lucii Bílou, ta se tu představí 10. prosince, a zatím posledním letošním koncertem tu bude show spojená s pořadem Tvoje tvář má známý hlas.

Hrát se bude i mimo Prahu. V brněnském Sonu se 4. září představí někdejší hlas Black Sabbath či Deep Purple Glenn Hughes, 4. prosince potom samotní Deep Purple v aktuální sestavě zahrají v ostravské Ostravar Aréně.