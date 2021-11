VIDEO: Zpěvačka Kaczi v klipu oslavuje česko-slovenskou kulturu

Premium Folk byl fenomén, na festivaly chodilo i 25 tisíc lidí, říká Ondřej Bezr (52), který patří tři desítky let mezi...

Dunaj vydá rekapitulační dvojalbum a chystá koncerty v Ivou Bittovou

Komplet RELOADED – The Best Of 1988-1996 mapuje pozoruhodnou uměleckou dráhu brněnské alternativní kapely Dunaj. Na...