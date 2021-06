VIDEO: Skupina Vesna natočila klip o svobodě, je inspirovaný érou hippies

„Původně jsme chtěly natočit klip k písni Tančíme, což je letní hitovka pro rádia, ale pak jsme se rozhodly pro naši srdcovku. Vlčí oči v sobě nesou trochu folkový odkaz a inspirací jsou všichni lidé, kteří stejně jako vlci žijí v ústraní. Jdou si v životě vlastní cestou, která ale přesto stojí za to,“ upřesňuje zpěvačka a autorka písně Patricie Fuxová.

„Letní road klip jsme natáčely na Kokořínsku a je cestou do míst, která jsou blízká našemu srdci. Hlavní rekvizitou je v něm Volkswagen Transporter T2. Podařilo se nám ho získat vlastně náhodou. Půl roku jsem kolem něj chodila v garáži, kde parkuju, až jsem jeho majiteli zanechala zamilovaný dopis (ne do něj, ale právě do busíku). Nechala jsem mu za stěračem i naše cédéčko a poté čekala, zda to vyjde, nebo ne. Nakonec se ozval, že nám autobus zapůjčí a dokonce s námi strávil část dne na natáčení i se svou ženou a teprve měsíčním synem Jonášem,“ dodává.



Inspirace hippies érou vznikla díky retro vozidlu, ale také díky spolupráci se značkou Levis, jejíž džíny si do klipu celá skupina oblékla. „Snažily jsme se vybírat si vintage kousky a co nejvíce se přiblížit éře květinových dětí a k tomu jsme přidaly i svůj styl.“

Klip natočila Vesna díky svým fanouškům a bazaru Na hadry. „Kvůli covidu nám chyběly prostředky na natáčení, a tak jsme se rozhodly k problému přistoupit kreativně. Zorganizovaly jsme online bazar Na hadry, kde jsme fanouškům nabídly naše exkluzivní kostýmy. Nejdražší šaty se prodaly za 7 000 Kč. Jména všech fanoušků, kteří nás podpořili jsou vytesaná do klipu. Bazárku se kromě nás účastnily i další osobnosti, např. herečka Tereza Těžká z dokumentu V síti.“

Píseň produkoval Dalibor Cidlinský, videoklip natáčel Milan Vopálenský a klip režírovala houslistka Bára Šůstková. Vlčí oči jsou neodmyslitelným komponentem alba Anima, na kterém se Vesna zaměřuje mj. na archetypy zvířat. Spolu s ostatními písněmi z alba zazní na připravovaném zářijovém turné. Už v létě Vesna vystoupí např. na Filmovém festivalu v Karlových Varech nebo na Valašském folkrockování v Rožnově pod Radhoštěm.