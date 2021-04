Kornova hvězdná Yvetta vznikla před padesáti lety. Odstartovala jeho slávu

Korn v té době ale nebyl žádným začátečníkem. Návštěvníci pražských klubů Sluníčko a Olympik ho znali jako výraznou „máničku“, která hrála na basovou kytaru a navíc výtečně zpívala ve skupině Rebels. Orientovali se na tehdy módní west coastový styl. Jejich interpretace písní skupiny The Mamas And The Papas si nezadaly s originály, a proto s nimi později dirigent Václav Zahradník natočil dnes už klasické album Šípková Růženka s písničkami v podobném stylu.