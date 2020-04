ČT art připomene koncertem Starci na Chmelnici bigbítové klasiky

Koncert otevřela původně dívčí punková skupina Dybbuk, která vznikla v roce 1981 pod názvem Plyn. Následovala Garáž s Tony Ducháčkem. Padesát let své činnosti v Lucerně oslavil Slávek Janda se skupinou Abraxas, kterou založil v roce 1976.

Čtvrtá kapela, kterou jsme do Lucerny pozvali, v Junior klubu Na Chmelnici sice nikdy nevystupovala, ale měla. Dokonce byla na plakátech, ale její vystoupení bylo na poslední chvíli zakázáno. Není divu, protože jde o legendární skupinu The Plastic People of the Universe v aktuální sestavě Josef Janíček, Vratislav Brabenec, Jaroslav Kvasnička, Johnny Judl jr., David Babka. Závěr koncertu patřil skupině Jasná páka, která vznikla v roce 1981 kolem kytaristy a písničkáře Michala Ambrože a tehdejšího frontmana, akademického malíře Vladimíra „Dády“ Albrechta.

Když vyšel nechvalně známý článek „Nová vlna se starým obsahem“ ve stranickém plátku Tribuna, ocitla se skupina na černé listině, což mimo jiné znamenalo zákaz činnosti. V té době se podobné restrikce řešily buď sestupem do undergroundu a příležitostným hraním po klubech, kde to ještě šlo, anebo cestou kompromisů. Michal Ambrož se rozhodl pro druhé řešení a založil skupinu Hudba Praha. V roce 2008 se Jasná páka opět oddělila od Hudby Praha a v pozměněné sestavě hraje dodnes. V Lucerně zazněly klasické písně jako je Majolenka, Špinavý záda, Pal vocuď a další.