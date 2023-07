Zemřela Jane Birkinová, hvězda filmu Zvětšenina a Gainsbourgova múza

Podle informací francouzského deníku Le Parisen byla Birkinová v neděli nalezena bez známek života ve svém domě v Paříži.

Jane Birkinová má na svém kontě padesátku filmů a 20 alb včetně živých nahrávek. Femme fatale a sexsymbol 70. let vešla do povědomí také soužitím s velkou osobností Francie - šansoniérem a bouřlivákem Sergem Gainsbourgem.

Kariéru zahájila v roce 1966 jako jedna z modelek ve slavném snímku Zvětšenina režiséra Michelangela Antonioniho. O dva roky později Birkinová přesídlila do Francie, kde se při natáčení filmu Slogan seznámila se svým pozdějším manželem, zpěvákem, skladatelem, textařem a hercem Gainsbourgem. V roce 1969 dvojice vydala svůj nejslavnější a kvůli otevřenému sexuálnímu podtextu i velmi kontroverzně přijatý hit Je t’aime, moi non plus.

V roce 1984 byla po Birkinové pojmenována kabelka francouzské společnosti Hermès (takzvaná Birkin bag), která se prodává v několika různých provedeních. Velmi žádaný módní doplněk stojí tisíce dolarů a zájemkyně o „birkinku“ na ni v pořadníku čekají i roky.