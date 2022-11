RECENZE: Slovenská kapela Inekafe natočila nejhorší album roku

Slovenští „punkeři“ Inekafe udělali to nejlacinější, co může libovolná kapela udělat. Bez ladu a skladu sesypali na hromadu písničky jako Severní vítr, Anděl, Holky z naší školky, Vymyslená nebo Paráda, přehráli a přezpívali je tupým kolovrátkovým stylem, který leze na nervy po několika minutách, lípli tomu celému nálepku Made In Czechoslovakia a jali se točit palci mlýnek, že už je to uděláno, už je to hotovo. Trapně a křečovitě by to působilo už v 90. letech, ale přijít s něčím takovým na sklonku roku 2022 je vyložený průšvih.

Made In Czechoslovakia 0 % Inekafe

Inekafe byla vždy podprůměrná rocková kutálka, ale co předvedla na tomto naštěstí ani ne půlhodinovém albu, je takřka zločin proti lidskosti, případně proti dobrému vkusu.

Odhrkat jako někde na tancovačce tak žánrové rozdílné skladby, tvářit se jako pankáči a lacině se vtírat Majdalénkou, Apolenkou s Veronikou nebo včelkou Májou je zkrátka neodpustitelné.

Výsledkem je strašlivá šmíra, která snad nemůže znít ani někde na bujarém mejdanu, kde hudba slouží jen jako kulisa. Leda snad ve chvíli, kdy už má hostitel všech dost a chce je vykázat z příbytku.

Ve chvíli, kdy se rozezní zprzněný Krylův Anděl je dílo zkázy dokonáno. Vemte před touhle deskou nohy na ramena, vytěsněte ji z paměti. Zbytečnější album letos nevyšlo.