Pandemie mění i hudební žebříčky, na českém YouTube vedou Mirai

České vody v oceánu spadajícího pod amerického giganta Google jsou poměrně stabilní a vývoj silně konzervativní. Aktuální koronavirální thriller s globálním zásahem ale otiskl svou stopu i v žebříčku, kterým YouTube dokládá oblíbenost videoklipů u českých rezidentů.

Nejednoho interpreta napadlo povozit se na všudypřítomném tématu, ať už vtipným návodem, jak dodržovat hygienu, nebo protestsongem vůči vládě. Vynikl mezi nimi ale videoklip skupiny Mirai, která ve spolupráci s herečkou Nikol Štíbrovou nabádá Dej si roušku. Během prvních čtyř dnů po zveřejnění mělo video víc než milion zhlédnutí.

Klip je možné vidět i ve vysílání hudební televize Óčko, která ho ve čtvrtek zařadila jako novinku do své hitparády Óčko Chart. V té pro ni mohou diváci hlasovat prostřednictvím webových stránek televize. Výsledky hlasování zveřejní Óčko v další Óčko Chart, kterou vysílá vždy ve čtvrtek od 15:35.

Aktuálně v ní vede česká skupina Lake Malawi s písní Lucy. Na druhém místě je bývalý člen One Direction Harry Styles, který měl v květnu vystoupit v Praze, ale svůj koncert v O2 areně přesunul kvůli pandemii na únor příštího roku (průběžně aktualizovaný přehled koncertů tohoto roku najdete zde). Bronz si z Óčko Chart odnáší korejská chlapecká skupina BTS.

Óčko Chart

1. Lake Malawi - Lucy

2. Harry Styles - Falling

3. BTS - ON

4. Pokáč - Probuzení

5. 5 Seconds Of Summer - No Shame

V prodejnosti alb, do níž IFPI (Národní federace hudebního průmyslu) započítává nejen fyzické prodeje, ale také počet legálních stažení a procento ze streamů, se naopak ani s příchodem pandemie nic moc nemění. Čeští hudební fanoušci už nějakou dobu dávají přednost rapu. Český raper kazašského původu Viktor Sheen se s deskou Černobílej svět drží na předních příčkách této hitparády vytrvale už mnoho měsíců. Tento týden ho předskočil pouze Karlo s deskou 999. Na třetím místě je Nik Tendo a Fatamorgana.

Hitparáda prodejnosti alb

1. Karlo - 999

2. Viktor Sheen - Černobílej svět

3. Nik Tendo - Fatamorgana

4. Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

5. Post Malone - Hollywood’s Bleeding