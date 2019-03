Kultovní kapela Garbage se vrátí do Prahy po dvaceti letech

Prodali přes sedmnáct milionů alb, vystupovali ve více než třiceti pěti zemích a mají titulní skladbu v bondovce The World Is Not Enough. Řeč je o kultovní kapele Garbage, která se po dvaceti letech vrátí do Prahy. Show, která míchá rock a elektroniku, přiveze 24. června na Křižíkovu fontánu.