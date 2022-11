Dnes večer tvoříme historii. Elton John se rozloučil velkolepě

„Dnešní večer je pro mě velmi výjimečný a také velmi emotivní,“ řekl John poté, co uprostřed pódia zahrál a zazpíval skladbu Philadelphia Freedom. „Byla to dlouhá cesta,“ dodal. V rámci Farewell Yellow Brick Road World Tour šlo o v pořadí třetí koncert na stadionu Dodger, který má ve zpěvákově kariéře význačné postavení. Právě tam totiž v roce 1975 odehrál své první průlomové stadionové koncerty.

Kruh se uzavřel tříhodinovým vystoupením, které bylo možné zhlédnout jako živý stream na Disney+. Sir Elton John zahrál 24 skladeb včetně hitů jako Tiny Dancer, Rocket Man, I’m Still Standing nebo Candle In The Wind.

Aplaudoval mu nadšený více než padesáti tisícový dav, přiičemž mnozí fandové se stylově vyšnořili flitry a třpytkami, třpytivými brýlemi, cylindry, péřovými boa a také obleky kačera Donalda. Zkrátka vším, co připomínalo jednotlivé etapy Johnovy 55leté kariéry.

„Díky vám všem, že jste se oblékli. Mám ohromnou radost, že nosíte ty nejfantastičtější kostýmy,“ vysekl všem tako vystrojeným poklonu.

Skladbu Border Song věnoval Arethě Franklin, song Don’t Let The Sun Go Down On Me, který proslul jako duet s Georgem Michaelem, zazpíval společně s Brandi Carlile a věnoval ho všem svým spoluhráčům, kteří již nejsou mezi námi.

V písni Don’t Go Breaking My Heart se k němu na pódiu připojila Kiki Dee, s níž ji nazpíval a v roce 1976 vydal na singlu. Bylo to od roku 2016 poprvé, co ji Elton John zpíval živě a poprvé od roku 2006 společně s Kiki Dee.

„V roce 1975 tu se mnou byla tato žena a zpívali jsme tuhle píseň,“ řekl John, když přivedl Dee. „Požádal jsem ji, aby přišla a ten neuvěřitelný okamžik zopakovala,“ dodal.

Prvním přídavkem byl duet s Duou Lipou Cold Heart a před závěrečnou Goodbye Yellow Brick Road uvedl na pódium své nejbližší. „Chci strávit čas se svou rodinou, protože příští rok mi bude 76 let. Tak jen abyste věděli, proč odcházím do důchodu,“ prohlásil Elton John a uvedl na scénu svého manžela Davida Furnishe, s nímž se vroucně objal a políbil.

Jejich synové jedenáctiletý Zachary a devítiletý Elijah, oblečení ve stejných bundách Dodgers s nápisem Elton na zádech, radostně mávali davu.

Na pódium pozval rovněž svého dlouholetého spolupracovníka, textaře Bernieho Taupina. „Skládáme spolu od roku 1967 a máme se rádi snad víc než kdykoliv předtím,“ prohlásil John.

Zpěvák sice prohlásil, že končí s cestováním po turné, nikoliv s hudbou jako takovou, ale v lednu příštího roku se vydá do Austrálie a na Nový Zéland, potí do Velké Británie a v červenci probíhající turné zakončí ve Švédsku.