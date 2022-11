Poslední americký koncert Eltona Johna bude přenášen živě do celého světa

Zpěvák, skladatel, herec a klavírista Elton John, vlastním jménem Reginald Kenneth Dwight, je pilíř světové populární hudby. Žijící klasik, nepřehlédnutelná osobnost.

Je jedním z nejprodávanějších umělců všech dob. Ve Velké Británii a Spojených státech získal jednu diamantovou, dvaatřicet platinových či multiplatinových a jednadvacet zlatých desek.

Produkoval sedmdesát hitů, které se umístily v Top 40 různých žebříčků. Celosvětově prodal více než tři sta milionů desek. Nahrávka skladby Candle In The Wind z roku 1997, kterou zrealizoval k uctění památky princezny Diany, je nejprodávanějším singlem všech dob – 33 milionů kopií.

Poslední hudebníkův severoamerický koncert se bude konat na Dodger stadionu v Los Angeles. Právě tam před sedmačtyřiceti lety odehrál koncert, který mu zajistil celosvětovou popularitu. Společně s ním vystoupí trojice zpěvaček, s nimiž Elton John v minulosti spolupracoval.

Elton John na Óčku Od pondělí 21. listopadu poběží na hudební stanici Óčko Star týden s Eltonem Johnem, který zahrnuje dokument o jeho životě a tvorbě, záznam koncertu z roku 2013 a výběr největších hitů. Časy premiér jsou následující: Rock Legends: Elton John

(pondělí 18:00) Elton John: iTunes Festival 2013

(středa 22:00) Best Of Elton John

(sobota 13:00)

S Duou Lipou vydal v roce 2021 song Cold Heart, v němž zkombinoval úryvky svých starších skladeb včetně Sacrifice, Rocketman nebo Kiss The Bride.

S Kiki Dee před téměř padesáti lety nahrál a nazpíval duet Don’t Go Breaking My Heart, který se po skladbách Lucy In The Sky With Diamonds a Philadelphia Freedom stal jeho třetím samostatným singlem.

Brandi Carlile je zase fanouškem Eltona Johna už od jedenácti let a byla hlavní moderátorkou 30. výročního večírku k předávání cen Elton John AIDS Foundation Academy Awards.

Mezi oběma vzniklo celoživotní přátelství a v roce 2021 vydali společnou skladbu Simple Things, které bylo součástí Eltonova alba The Lockdown Sessions.

Koncertu Elton John živě: Rozlučkový koncert z Dodger stadionu se zúčastní více než padesát tisíc fanoušků a virtuálně nespočet obdivovatelů po celém světě. Bude součástí původního dokumentárního filmu společnosti Disney Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and The Years that Made His Legend.