Královská rodina Dianě zakázala, abychom se stýkali, tvrdí Elton John

Konec přátelství princezny Diany a britského zpěváka Eltona Johna zapříčinila podle muzikanta královská rodina. Uvedl to ve své knize Me, Elton. S členkou britské královské rodiny se prý přestal stýkat krátce poté, co odmítla napsat předmluvu pro kontroverzní knihu Gianniho Versaceho.