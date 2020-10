RECENZE: Diana Krall nahrála hudební kulisu do útulné kavárny

Začněme od konce. Poslední písničkou na nové desce Diany Krall je předělávka ústřední melodie z filmového muzikálu Zpívání v dešti, tedy Singing In The Rain. Jenže jaksi postrádá rozvernou a uvolněnou roztančenost originální verze. V zásadě je „pěkná“, ale chybí jí rošťácká energie Genea Kellyho. Při vší úctě, je to tak trochu uspávanka. A takto bychom se mohli pozastavit nad celým albem.

Titul This Dream Of You dostalo po skladbě Boba Dylana z desky Together Through Life z roku 2009 a krom už zmíněného Zpívání v dešti obsahuje většinou písně z tak zvaného Great American Songbook, což je jakýsi kánon amerických jazzových a populárních písňových standardů, na který je možné se kdykoliv odvolat, čerpat z něj a všichni vědí, oč se jedná. Po svém ho na čtyřech albech uchopil zpěvák Rod Stewart a ostudu mu nedělá ani Diana Krall.



To budiž řečeno jedním dechem. Druhým dodejme, že ho ale ani nijak zvlášť neozvláštnila nebo nepovýšila. This Dream Of You je hezká deska. Velmi dobře se poslouchá, ale tak nějak ulpívá na povrchu. Jako hudební kulisa do nějaké útulné kavárny kdesi stranou hlavní třídy ideální. A budete-li si chtít v deštivém podzimním dni pohovět doma pod dekou s šálkem horkého nápoje a s knížkou v ruce, bude vám tahle deska příjemným společníkem.

Potud vše v pořádku. Hezkých chvilek, které nebudou patřit jen hudbě, si pro sebe můžete vyšetřit spoustu. Nemělo by se ale jednat o pečlivý a soustředěný poslech Diany Krall. V tom případě pak zjistíme, že opravdu nejde o nic víc než o hezky zahranou a zazpívanou kulisu. Jako bychom v rukou drželi modelovou pop-jazzovou nahrávku, které schází osobitost a zanícení.



Diana Krall je bezesporu profík, písničkám jako takovým z formálního hlediska nic neschází, ale poté, co deska dohraje, ji schováte zpět do regálu a jdete si pustit něco dalšího. Spotřební zboží, chybí něco, co by zaháčkovalo k dalšímu poslechu. Do značkové obývací stěny se tato muzika hodí náramně, ale je to tak trochu hudební fastfood. Chutný, připravený dle vybraných receptur a s přísadou těch nejlepších ingrediencí, ale stále jaksi prefabrikovaný.

This Dream Of You Diana Krall Hodnocení­: 60 %

Na druhé straně potěší lahodný zvuk alba, všechny nástroje jsou krásně čitelné. Nikde nic nedrhne, atmosféru má deska podmanivou, úvodní písnička But Beautiful je opravdu krásná a naladí na to, co přijde dál. Měkké tóny a celkově snivý nádech ukolébají až do stavu jakési kočičí blažené netečnosti a když se do toho Diana Krall a její spoluhráči přece jen trošku opřou, třeba jako v Almost Like Being In Love, swinguje jim to opravdu náramně.

Stále ale jako by něco chybělo, těžko říct co. Je to ryze subjektivní pocit člověka, který v hudbně vyhledává mnohem temnější zákoutí, na druhé straně ale ve sbírce přechovává jako poklad několik desek Franka Sinatry a jejich poslech si vychutnává jako svátost. Tam je ta jiskra, ta vášeň, zápal – vše do sebe zapadá s tak úžasnou samozřejmostí, až to zas a znovu bere dech. Nová Diana Krall je dobrá. Ale ne jedinečná, nezapomenutelná.