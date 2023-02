VIDEO: Depeche Mode zveřejnili klip k nové skladbě Ghost Again

Koncept alba se týká smrti, ale nejedná se o reflexi předčasného odchodu dlouholetého spoluhráče a kamaráda. Jak v rozhovoru pro iDNES.CZ prozradil Martin Gore, název i ústřední téma desky měli Depeche Mode vymyšlené rok před Fletchovou smrtí.

„Byl to pro nás obrovský šok, to je vám asi jasné. Andy se na práci na desce těšil. Nicméně jeho odchod nás utvrdil v tom, že ji rozhodně musíme pojmenovat právě takhle. Pro nás tohle rčení symbolizuje především to, abychom si vážili života a prožili ho naplno.“

Nové skladby podle Goreových slov pojednávají o smrti, zároveň jsou ale oslavou života. Potvrdil také, že díky reálnému dotyku smrti v řadách kapely se jejich konečné vyznění změnilo. „Dave Gahan říkal, že když je zpíval, nacházel v textech další možné významy a interpretace.“

V rámci turné k Memento Mori přijedou Depeche Mode i do Prahy, odehrají koncert 30. června na pražském letišti Letňany.