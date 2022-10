Truchlící Depeche Mode vydají album Memento Mori, příští rok zahrají v Praze

Dnes bohužel již dvojice Depeche Mode na speciální akci v Berlíně oznámila, že na turné se vydá podpořit chystané patnácté studiové album Memento Mori, které by mělo vyjít na jaře příštího roku.

„Na desce jsme začali pracovat na počátku pandemie a témata byla přímo inspirována touto dobou. Po Fletchově smrti jsme se rozhodli pokračovat, protože jsme si jisti, že by si to přál. A samozřejmě to celému dílu dodalo další rozměr,“ prozradil skladatel Martin Gore.

Frontman David Gahan dodal, že „Fletchovi by se toto album líbilo. Opravdu se těšíme, až se o něj s vámi budeme moci podělit, a nemůžeme se dočkat, až vám ho příští rok představíme na koncertech.“

Turné pod záštitou společnosti Live Nation začne 23. března speciální limitovanou sérií koncertů v severoamerických arénách, než se kapela vydá do Evropy na letní stadionové turné. Tato vystoupení budou mimo jiné zahrnovat zastávky v newyorské Madison Square Garden, chicagském United Center, losangeleském Kia Forum a torontské Scotiabank Areně.

Kapela pak 16. května zahájí evropské stadionové turné, mezi jehož zastávky patří pařížský Stade de France, berlínský Olympijský stadion, milánský stadion San Siro a londýnský stadion Twickenham.

Ceny vstupenek na pražský koncert začínají na částce 1 690 Kč a budou od 10. října je možné je koupit v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Členové Live Nation klubu si lístky mohou opatřit v síti Ticketmaster od 6. do 10. října.