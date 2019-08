Stypka zahraje s Korben Dallas, slibuje též ukázky z chystané desky

Spojení Stypky s Korben Dallas není náhodné, jejich přístup k muzice je totiž podobný. „Někde jsem slyšel desku, ale dostali mě úplně až naživo někdy před třemi lety na malé scéně na Colours of Ostrava. Od té doby jsem věděl, že s touhle kapelou si chci zahrát,“ říká Stypka. A o Korben Dallas tvrdí, že jsou „bez přehánění jeho nejoblíbenější slovenskou kapelou“.

Jak Stypka, tak Korben Dallas navíc vzešli z klubové scény. Navzdory tomu, že jejich písně nikdy nepatřily k jednoznačnému střednímu proudu, ale spíše míří na jeho okraj, dokázali s nimi kromě hloubavějších posluchačů oslovit i mainstreamové publikum. Zatímco čtyřčlenná skupina z Bratislavy má doma dvě prestižní ocenění Radio Head Awards z roku 2013, písničkář z obce Dobrá u Frýdku-Místku uspěl v Cenách Anděl 2017 jako Sólový interpret roku.

Společná vystoupení se uskuteční 2. prosince v brněnské Flédě a o den později v pražském Lucerna Music Baru. „V obou klubech už jsme hráli, oba mají svou nezaměnitelnou atmosféru. Tohle spojení je pro ně ideální,“ těší se Stypka.

Hlavní devízou Lucerna Music Baru je jeho netradiční dispozice. „Líbí se mi, že kapela je na širokém pódiu obklopená lidmi. Interakci s publikem, a tedy i atmosféře to velmi pomáhá,“ těší se baskytarista Korben Dallas Lukáš Fila.

Slovenská kapela si v Česku postupně buduje jméno. Dobré ohlasy měly obě její poslední nahrávky Stredovek a Bazén a štěstí měla i na spolupráce s dalšími tuzemskými muzikanty. „Jeli jsme společné turné se Zrním, předskakovali Lucii, Davidu Kollerovi jsme nahráli písničku na jeho tribute album a mnohokrát jsme si společně zahráli i náš singl s Anetou Langerovou,“ vyjmenovává Fila. „Takže skupinu českých fanoušků už máme. A samozřejmě se můžeme spolehnout i na Slováky žijící u vás.“

V Bratislavě, kam se s Bandjeez na pozvání od Korben Dallas vypraví 7. listopadu, je čeká koncertní premiéra, a to v Majestic Music Clubu. „Myslím si, že by nám na Slovensku mohlo být dobře. Jezdil jsem tam už s Ewou Farnou a lidé to dobře přijímali. I když je fakt, že rádia hrála jen náš duet Dobré ráno, milá. Takže velký průlom nečekám,“ dodává.

V současnosti Stypka s kapelou pracuje na nové desce Dýchej, kterou po ceněném předchůdci doprovázejí vysoká očekávání. „V době společných koncertů budeme s albem ve finální fázi, takže se přímo nabízí, abychom některé ukázky zahráli,“ slibuje Stypka.