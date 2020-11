Seriálový Danny Smiřický uspěl v USA i v Nepálu, dnes swinguje punkové šlágry

Jak se z gymnaziálního slušňáka Dannyho Smiřického ze Škvoreckého Prima sezóny stane zlosyn?

Zřejmě narážíte na to, že jsem se přestěhoval do Zlosyně. Prostě se mi už nechtělo bydlet v Praze a tohle bylo v dané chvíli ještě ekonomicky dostupné a přitom stále blízko do města. Raději jsem takhle na dohled Řípu než v Praze. No a k tomu slušňákovi. Když jsme s kapelou nedávno někde hráli, přišla za mnou paní a říkala mi: „Vy jste ten Smiřický z Prima sezóny? To byl pěkný proutník.“ A tak jsem jí odpověděl, že co si pamatuji, byl spíše proutník teoretik. Uskutečnit svoje erotické představy se mu tedy aspoň v seriálu příliš nedařilo.