Nejlepší album podle Andělů má Lucie, cenu získali Poláková i Žbirka

Vítězové Cen Anděl za rok 2018 Album

Lucie – EvoLucie

Lucie – EvoLucie Skladba

Lucie – Nejlepší, kterou znám

Lucie – Nejlepší, kterou znám Skupina

Monkey Business – Bad Time for Gentlemen

Monkey Business – Bad Time for Gentlemen Sólová interpretka

Barbora Poláková – ZE.MĚ

Barbora Poláková – ZE.MĚ Sólový interpret

Miro Žbirka – Double Album

Miro Žbirka – Double Album Objev

The Atavists – Lo-Fi Life

The Atavists – Lo-Fi Life Videoklip

Barbora Poláková – 2-8-5 (režie Jakub Machala, Barbora Poláková)

Barbora Poláková – 2-8-5 (režie Jakub Machala, Barbora Poláková) Síň slávy

Michal Prokop

Michal Prokop Alternativa a elektronika

Floex & Tom Hodge – A Portrait of John Doe

Floex & Tom Hodge – A Portrait of John Doe Folk

Žamboši – Louvre

Žamboši – Louvre Jazz

Dorota Barová – Iluzja

Dorota Barová – Iluzja Klasika

Česká filharmonie – B. Martinů: What Men Live By, symfonie č. 1, H 289

Česká filharmonie – B. Martinů: What Men Live By, symfonie č. 1, H 289 Rap

Ty nikdy – Akta X

Ty nikdy – Akta X Rock

