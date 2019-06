I u vás překvapíme, slibuje kapela, co si dělala šoufky z Justina Biebera

Začínali jste jako metalcorová kapela, vaše poslední deska však od toho žánru nemůže být vzdálenější. Jaká byla cesta, kterou jste ušli?

No, ono je to patnáct let od první nahrávky, tak je asi docela přirozené, že máme nějaký vývoj. Nevnímám to jako něco divného.

Má to vliv na vás jako baskytaristu? Nenudíte se třeba při stále více elektronické muzice?

To ne. Pořád se na té hudbě podílím také jako spoluautor, takže si tam najdu věci, které mě baví. Nemám potřebu se předvádět.

Na co se můžeme těšit na Rock for People?

Doufám, že na něco, co jste ještě neviděli.

Váš spoluhráč Oliver Sykes je proslavený svými tetováními. Docela kontrastně působí, že třeba vy prý nemáte žádné. Nebo ano?

Mám jich pár, ale jsou udělaná bílým inkoustem. Takže si jich pravděpodobně jen nevšimnete.

Vaší kapele se povedl výborný fór, když jste předstírali, že pojedete na společné turné s Justinem Bieberem. Jak to vzniklo?

Myslím, že někdo prostě vyrobil ten plakát, na kterém stálo, že budeme jako hosté na britské části Bieberova turné, a pak nám ho poslal s tím, jestli ho z legrace nebudeme sdílet. A tak jsme to udělali.

Vy vůbec děláte rád vtipy a různé kanadské žertíky! Vzpomenete si na nejlepší kousek, jaký se vám povedl?

Těžko říct, protože nějaké fóry vymýšlíme každou chvíli. Ale jednou jsme s kamarádem předstírali rvačku, natočili ji a to video dali na internet. A lidi se pod tím začali hádat a stranit jednomu nebo druhému z nás. To se myslím docela povedlo.

A prozradíte, jaký další žertík chystáte? Do článku, který vyjde česky, to můžete říct.

To nemůžu! Hlavně proto, že vtipy přicházejí až ve chvíli, kdy vás napadnou. Nechte se překvapit.