Manic Street Preachers přijedou kázat na Rock for People

„O Manic Street Preachers jsme se snažili v minulosti již několikrát. Holy Bible mám dodnes mezi základními deskami, které formovaly můj vztah k rockové hudbě, takže jsem rád, že to konečně vyšlo,“ říká ředitel Rock for People Michal Thomes. Naposledy se kapela postavila před zdejší publikum před pěti lety, kdy jí tleskala zaplněná Lucerna.

Málokterá britská kapela se pyšní tak dlouhou historií se stabilními úspěchy, kde nechybí nostalgie, pokora, ale i chuť držet krok s dobou. A to za pomoci kytar, s politickými hesly, ale zároveň s písničkou na rtu. Jak Manic Street Preachers dokazují, odolali vlně shoegazu, britpopu, trip hopu, acid housu a zdá se, že ani teď je žádné trendy neomezí.

Manic Street Preachers se tak přidají ke gratulantům k půlkulatým narozeninám jednoho z nejstarších letních hudebních festivalů u nás. Na začátku července dorazí do Hradce mimo jiné Bring Me The Horizon, švédská metalová legenda In Flames nebo jedna z nejlepších tanečních kapel Rudimental. Milovníky indie a ostrovní muziky potěší Kodaline, The Subways, Franz Ferdinand či God Is An Astronaut a příznivci říznější muziky ocení post-hardcorové Our Last Night, You Me At Six, The Amity Affliction nebo populární Flogging Molly. Za pozornost rozhodně stojí mongolský fenomén The Hu!

Z domácích kapel pak program posílili Cocotte Minute, Mig 21 a Vypsaná fixa, která se postaví na jedno pódium společně s renomovaným orchestrem PKF - Prague Philharmonia.

Rock for People se bude konat na začátku prázdnin od 4. do 6. července na letišti v Hradci Králové. Už jen do 31. března je možné pořídit celofestivalové lístky za 1 890 korun.