Blink-182 pracují na novém albu a příští rok se představí v Praze

Americká punk rocková skupina Blink-182 oznámila své dosud největší turné. Kolosální celosvětový výlet, na kterém se Mark Hoppus, Tom DeLonge a Travis Barker poprvé po téměř deseti letech znovu sejdou.

Celosvětové turné, které produkuje společnost Live Nation, zahrnuje jejich vůbec první vystoupení v Latinské Americe spolu se zastávkami v Severní Americe, Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu a potrvá od března 2023 do února 2024.

Kapela také v pátek 14. října představí nový singl Edging, který dává na srozuměnou, že v případě trojky Mark, Tom a Travis nejde jen o comeback koncertní, ale také studiový.

Součástí oznámení turné je také několik festivalových vystoupení v Latinské Americe a USA, mimo jiné na festivalu Lollapalooza po boku Billie Eilish a Drakea, na novém hudebním festivalu Adjacent s Paramore a na festivalu When We Were Young v roce 2023, kde kapela vystoupí společně s Green Day.

Blink-182 vznikli v roce 1992, tehdy ještě pod názvem Blink. Přejmenovali se proto, aby si je lidé nepletli s irským techno projektem téhož jména. Dodnes se mezi fanoušky spekuluje, jaký význam má čislice 182, kterou si přidali do jména.

Jedna teorie praví, že vyjadřuje počet výrazu „fuck“, které zazní z úst Ala Pacina coby Tonyho Montany ve filmu Zjizvená tvář. Jiná zas tvrdí, že jde o počet mil, které ujel Mark Hoppus za svou přítelkyní. Členové kapely nicméně tvrdí, že číslovka žádný hlubší smysl nemá.

Skupina debutovala v roce 1994 albem Cheshire Cat a k dnešku vydala osm studiových nahrávek, kterých se celosvětově prodalo více než padesát milionů. Účinkovala rovněž v seriálu Simpsonovi, konkrétně v dílu, kde se Bart nechá soudně zplnoletnit, odstěhuje se od rodiny a první noc v novém bytě se omylem ocitne na skejťáckém mejdanu.

Vstupenky na pražský koncert budou v prodeji v síti Ticketportal od 17. října 2022 od 10 hodin. Členové iDNES Premium si lístky mohou koupit už od 13. října. Cena je od 1400 Kč.