Blink-182 v původní sestavě zahrají v O2 areně! Přednostní nákup vstupenek

Blink-182 se vrací. V sestavě Mark Hoppus, Tom DeLonge a Travis Barker hodlají po letech představit i novou tvorbu. Čeští fanoušci dostanou možnost poslechnout si je 19. září 2023 v O2 areně.

Je to poprvé po téměř deseti letech, co zahrají v této sestavě a půjde o největší turné v jejich kariéře. Zastávky je čekají také v Latinské Americe, kde doposud nevystoupili.

Kapela v pátek 14. října představí svůj nový singl Edging, což bude poprvé po deseti letech, kdy byli Mark, Tom a Travis společně ve studiu. Právě na turné by měli mít fanoušci možnost slyšet poprvé novou muziku živě.

Od svých skromných začátků před téměř třiceti lety, kdy začali hrát v garáži v San Diegu, prodali Blink-182 více než padesát milionů alb po celém světě a rozbouřili publikum od Adelaide po Curych a stali se jednou z určujících rockových kapel své generace.

Podle deníku The New York Times „žádná punková kapela devadesátých let neměla větší vliv než Blink-182“. Zatímco už nasbírali více než slušný počet platinových desek a hitových singlů, těší se na své desáté studiové album. S Delongem, který se vrátil po téměř deseti letech, mohou fanoušci očekávat to elektrické kouzlo na pódiu, které trio v průběhu let předvádělo. Nové album by mělo vyjít v roce 2023.

