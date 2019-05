Teď jsem Kapitán Demo v sukních, říká „holka roku“ Berenika Kohoutová

Gratuluju k chytlavému singlu a ulítlému klipu. Proč stojky?

Protože mám občas v baru přetlak a potom dělám stojky. Nebo lezu po lidech, většinou tedy po chlapech, a většinou si vyberu ty nejvíc stydlivé a rozjeté. Tlachání mě v hospodách nebaví.

Slyším v té písni velký vliv Kapitána Dema. Jak vaše spolupráce vypadá?

Máme spolu dobrou chemii, i proto nám to asi funguje, ale ostatní písničky jsou dost jiné. Další singl zřejmě bude taková jednoduchá a vážná baladická věc. A všechny texty na desce budou moje.

Jsou ty texty osobní?

Nejsem umělec, kterého popadne múza a každý den by dostával nové nápady. Musím se k psaní dost nutit a nejvíc mě inspiruje hudba. Vycítím atmosféru, to asi každý, a potom ji textem dokresluju.

Kdy přišel impulz ke vzniku desky?

Vždycky jsem chtěla mít desku a být sólová zpěvačka. Akorát jsem s tím dost otálela, potřebovala jsem se v tom víc ujistit. Mám za sebou jazzové album. Ne že bych si za ním nestála, ale není to pro mě počin, který by mě úplně charakterizoval. A nevzbudilo moc reakce u vrstevníků, což mě mrzelo. Nebyla to zkrátka hudba pro mládež. Ale moc mě s Emilem Viklickým baví vystupovat! U nové desky se těším na úplně jinou energii. Přála bych si, aby to bavilo mě i moje kamarády. Zatím mají asi lidi pocit, že to je trochu Kapitán Demo v sukních, a já se těším, jak budeme překvapovat.

Stojíte si za novou tvorbou, i když si sama nepíšete muziku? Nestalo se, že byste nějakou píseň odmítla?

Nevím, jestli jsem tak nenáročná a flegmatická, ale všechno, co Jirka donesl, se mi líbilo. Asi jsem trochu pankáč a vnímám to tak, že všechno může být dobré. Nepotřebuju nad věcmi dlouze hloubat. Nebaví mě zpětně se k nim vracet a šperkovat je, v tvorbě ani obecně. Baví mě zkoušet a experimentovat. Kdyby mi donesl dechovku, možná bych si řekla, že to taky půjdeme udělat.

Deska nazvaná Holka roku tedy vyjde na podzim. Co bude dál?

No, to mi řekněte vy, co dělají zpěváci, když vydají desku.

Většinou ji pokřtí a potom jedou třeba na turné.

Tak nějak to bude. Na podzim chystáme pár koncertů, malé turné, v průběhu roku další koncerty a v létě festivaly.

Berenika Kohoutová - Dělám stojky

Už máte kapelu?

Jirka mi ji postavil, ale ještě se s kluky musím seznámit. Doufám, že to bude fungovat. Nicméně slíbil, že pár koncertů odehraje na bicí, tak věřím, že si odbubnuje křest a celou věc trochu oddiriguje. Budu díky tomu klidnější. Nicméně ještě přijde další klip, který chci točit se sestrou filmařkou, takže vyhlídek mám spoustu.

Třeba na objev roku na příštích Andělech?

Naopak, usiluju o to, aby byla nová kategorie Holka roku!