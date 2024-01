Ceny Apollo 2023 mohou vyhrát J.A.R. Pam Rabbit nebo November 2nd

„Ceny Apollo 2023 budou předány začátkem května 2024. Přesný termín, místo i podoba slavnostního udílení jsou nyní v řešení a budou oznámeny v následujících týdnech,“ uvedl organizátor Pavel Kučera.

Porota složená z hudebních publicistů a dramaturgů v kategorii Album roku nominovala písničkářku Vaverkovou za debutovou desku Pozdravy z polepšovny, na které nabízí civilní elektronický pop zachycující nejistotu i absurditu společenských tlaků. Rocková hudebnice Petra Hermanova může uspět s albem In Death’s Eyes. Třetí nominovanou zpěvačkou je zpěvačka a skladatelka Pam Rabbit, která zaujala svoji debutovou deskou I Love The Internet.

V obou kategoriích album i singl roku mohou zvítězit hudebník Jakub König za sólové album Hvězdy a stejnojmenný singl, kapela November 2nd se svým eponymním albem a singlem All Comes Down, elektronická formace Ohm Square za album /0 a singl Happy? a indie-popový projekt Jáchyma Kováře Yasha 96 za desku Filip a singl Go Down.

Na cenu za singl roku navíc aspiruje zpěvačka, producenta a textařka Annet X ve spolupráci s producentem jménem Nobody Listen s písní Jenom tak, soubor J.A.R. se skladbou Poslední rváč a virtuální projekt Nivva díky songu Sirens.

Loni získal cenu české hudební kritiky Apollo 2022 za album roku kytarista a producent Lazer Viking za nahrávku Tunnel Vision. Singlem roku loni desetičlenná porota vyhlásila skladbu 7teen, jejímž autorem je digitální písničkář Mat213, vlastní jménem Matěj Čech.