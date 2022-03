Ceny Apollo 2021 získali Annet X, Hellwana a kapela Bert & Friends

Ceny české hudební kritiky Apollo v letošním roce vstoupily do druhé dekády své existence. Letos tak budou poprvé předány ve třech kategoriích – Album roku, Singl roku a Inovace v hudbě.

V první kategorii uspěla raperka Annet X, odbornou porotu zaujalo její debutové album Až budu velká, chci být Aneta Charitonova.

„Až budu velká, chci být Aneta Charitonova je komplexní dílo, při jehož poslech se skoro nechce věřit, že jde o debutovou desku. Vše od samotných písní, přes zpěv, texty a zvuk až po designový obal se zrcadlem je dotažené do posledního detailu, celek přitom působí naprosto uvolněně a nenuceně. Kromě radosti z hudby dokáže Annet X autenticky artikulovat i osobní témata a je tak jedním z nevýraznějších hlasů současné silné generace mladých zpěvaček,“ zdůvodnil rozhodnutí Úzké poroty její zástupce, hudební publicista Ondřej Horák.

Singl roku natočia opět raperka Hellwana – ve vítězné skladbě Das Leben hostuje Arleta.

„Český rap na silné ženské hlasy čekal třicet let a v tracku Das Leben se spojily hned dva. Rapperka Hellwana si do své nekompromisní odpovědi na všudypřítomný sexismus přizvala na pomoc další naději současného českého rapu Arletu. Das Leben zaujme nejen dramatickou flow s originální gradací a prací s jazykem, ale také jasným sdělením, kterému nechybí nadhled. Track ukazuje, jak má vypadat zábavný rap s názorem, ze kterého vám při jeho poslechu není trapně, což je hranice, kterou umí v českém rapu překročit jen málokdo,“ vysvětlila rozhodnutí poroty v kategorii Singl roku hudební publicistka Michaela Peštová.

Cenu za inovaci v hudbě si odnesla skupina Bert & Friends, která v loňském roce vydala album 2050: Live In Strahov. Jde o fiktivní živou nahrávku skupiny, která se vrátila v čase, aby zahrála své největší hity z roku 2049.

Spolupráce cen Apollo s asociací Platforma českých nezávislých výrobců zvukových záznamů, z.s., která sdružuje nezávislé vydavatele, pak přinesla možnost nominací českých interpretů do ankety evropské asociace nezávislých hudebních společností Impala s názvem Artists of the Year 2021. Úzká porota cen Apollo 2021 pak rozhodla o tom, že Česko bude na cenách Impala reprezentovat těchto pět interpretů: Annet X, Amelie Siba, Hellwana, NIVVA a Ursula Sereghy.

Z aktuálního ročníku cen Apollo již tradičně vznikne dokument pro ČT art, jehož režisérem bude Šimon Šafránek (King Skate, Meky, RapStory).